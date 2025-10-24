I cambiamenti della mafia al nord | Fa affari con l’evasione Qui famiglie arrivate da Platì
Una mafia in guanti gialli che si infiltra nei settori economici. È cambiato il volto della criminalità organizzata. "La mafia è diventata soprattutto criminalità economica e fa affari con l’evasione fiscale – ha detto Alessandra Dolci, procuratore aggiunto di Milano con deleghe al coordinamento della Direzione distrettuale antimafia e della Sezione distrettuale misure di prevenzione, intervenendo al collegio Santa Caterina di Pavia all’ultimo incontro del ciclo sul tema “Le mutazioni delle mafie al nord” promosso dal Centro studi di legislazione antimafia “Virginio Rognoni” –. Un reato che in Italia non c’è mai stata la volontà di combattere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
