I bilocali di ChorusLife proposti ai giovani del Fondo Abitare | Locazione? Emergenza sociale

Bergamo. Sono passati quasi 5 mesi da quando lo scorso 3 giugno si è aperta la finestra di presentazione delle domande per entrare nel Fondo Abitare Under 35, la misura promossa dall’amministrazione comunale per aiutare i giovani a trovare una casa in affitto a Bergamo. Lo slot si chiuderà il 1° dicembre e, se al momento non è ancora stato diffuso il numero dei contratti finanziati, non è ancora stata raggiunta la soglia di 100 accordi prevista nell’edizione 2025 del bando. Tutti i cittadini under 35, residenti in città o intenzionati a trasferirsi, possono fare richiesta per ricevere un contributo economico per contratti a canone concordato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

