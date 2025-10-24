I batteri buoni anti siccità degli ulivi salvano l’agricoltura mediterranea
Sotto l’ombra degli uliveti si nasconde un mondo invisibile che potrebbe salvare l’agricoltura mediterranea dalla siccità. Secondo una ricerca Enea pubblicata su Applied Sciences e condotta con il Cnr e le Università di Milano, di Torino e di Viterbo (Tuscia), le comunità di batteri che vivono nel suolo e nelle radici dell’ulivo sono in grado di adattarsi alla carenza d’acqua e aiutare la pianta a farlo a sua volta. Lo studio, parte del progetto internazionale BiomeNext, ha individuato un nucleo stabile di ceppi, il cosiddetto core microbiome, che resta attivo anche quando l’ acqua scarseggia, garantendo il mantenimento delle funzioni vitali del terreno e delle radici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
