I bambini di Kharkiv i bambini di Melania i bambini rieducati La battaglia contro il terrorismo russo

Quando suona la sirena che segnala missili e droni russi in arrivo, i ragazzini ucraini a scuola si fermano: se sono già in classe, vanno nei rifugi, se non sono ancora arrivati, il ri.

Ancora vittime tra i bambini in #Ucraina. È notizia di ieri quella di un terribile attacco aereo su un asilo pieno di bambini a Kharkiv, ma ogni giorno i più piccoli perdono un pezzo della loro infanzia vivendo l’incubo costante della guerra. La presenza dei combat - facebook.com Vai su Facebook

Ancora vittime tra i bambini in #Ucraina. È notizia di ieri quella di un terribile attacco aereo su un asilo pieno di bambini a #Kharkiv, ma ogni giorno i più piccoli perdono un pezzo della loro infanzia vivendo l’incubo costante della guerra. #stopthewaronchildren - X Vai su X

La first lady statunitense Melania Trump ha sostenuto d’aver ottenuto da Putin il ritorno in Ucraina di 8 bambini deportati in Russia - La first lady statunitense, Melania Trump, ha detto che nelle ultime 24 ore sono stati rimpatriati 8 bambini ucraini che durante la guerra erano trasferiti in Russia con la forza e contro la loro volo ... Segnala ilpost.it

Ucraina, droni russi colpiscono un asilo a Kharkiv: evacuati i bambini, almeno una vittima - La Russia ha attaccato mercoledì la seconda città ucraina, colpendo un asilo con bambini al suo interno. Come scrive msn.com

Ucraina, Melania Trump: «Con Putin aperto canale di comunicazione sui bambini rapiti e portati in Russia» - Melania Trump torna a parlare dei bambini ucraini che Kiev accusa Mosca di aver rapito, un tema che sta molto a cuore alla first lady statunitense e su cui già si era spesa ... Da msn.com