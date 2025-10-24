I bambini di Kharkiv i bambini di Melania i bambini rieducati La battaglia contro il terrorismo russo

Ilfoglio.it | 24 ott 2025

Quando suona la sirena che segnala missili e droni russi in arrivo, i ragazzini ucraini a scuola si fermano: se sono già in classe, vanno nei rifugi, se non sono ancora arrivati, il ri. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

bambini kharkiv bambini melaniaLa first lady statunitense Melania Trump ha sostenuto d’aver ottenuto da Putin il ritorno in Ucraina di 8 bambini deportati in Russia - La first lady statunitense, Melania Trump, ha detto che nelle ultime 24 ore sono stati rimpatriati 8 bambini ucraini che durante la guerra erano trasferiti in Russia con la forza e contro la loro volo ... Segnala ilpost.it

bambini kharkiv bambini melaniaUcraina, droni russi colpiscono un asilo a Kharkiv: evacuati i bambini, almeno una vittima - La Russia ha attaccato mercoledì la seconda città ucraina, colpendo un asilo con bambini al suo interno. Come scrive msn.com

bambini kharkiv bambini melaniaUcraina, Melania Trump: «Con Putin aperto canale di comunicazione sui bambini rapiti e portati in Russia» - Melania Trump torna a parlare dei bambini ucraini che Kiev accusa Mosca di aver rapito, un tema che sta molto a cuore alla first lady statunitense e su cui già si era spesa ... Da msn.com

