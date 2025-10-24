Human Trust International di Salerno – Intervento congiunto con le Forze dell’Ordine in provincia di Avellino
Nelle prime ore del mattino, intorno alle ore quattro, il Presidente di Human Trust International di Salerno, Sig. Waqas Nadeem, ha preso parte a due interventi congiunti insieme alle Forze dell’Ordine in una località della provincia. Nel pieno rispetto del segreto professionale e della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
We’re proud to share that our Medicaid program continues to grow and serve our community! Enrollment for Fiscal Year 2025 reflects the trust and reliance our people have in the services we provide. Together, we’re building a healthier American Samoa. ___ - facebook.com Vai su Facebook