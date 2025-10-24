Hospitalist il ruolo fondamentale del medico che convive con il chirurgo
In programma c’è un intervento chirurgico. Il paziente che deve essere operato è però particolarmente complesso. E se la consuetudine porta a richiedere una consulenza specifica, magari dell’internista, per comprendere quanto e come si possa andare avanti con l’operazione limitando i rischi, per il futuro si arriverà sempre di più all’ esperto che si integra nell’equipe che utilizza il bisturi. A farlo pensare è la figura dell’ Hospitalist, destinata ad essere sempre più presente nei modelli organizzativi, nell’ambito di un nuovo modello di sanità ospedaliera che supera la semplice consulenza specialistica divenendo parte attiva e integrante dell’équipe chirurgica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
