Dal 24 ottobre, Matt Pascale & The Stomps presentano ‘Home’: disponibile in CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali per Dixiefrog Records. Nato e registrato a Los Angeles, questo debutto intreccia radici blues e slanci contemporanei, raccontando un’appartenenza emotiva che attraversa oceani e generi, con uno sguardo già proiettato oltre confine. Un esordio che . L'articolo Home, il debutto internazionale di Matt Pascale & The Stomps è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

