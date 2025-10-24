Hollywood prepara il rientro di Depp | Scrooge nel mirino
Hollywood torna a spalancare le porte a Johnny Depp. Dopo anni ai margini dei grandi set, l’attore è pronto a indossare i panni di Ebenezer Scrooge in una nuova rilettura firmata Ti West per Paramount, con Andrea Riseborough nel cast e uscita prevista nel 2026. Un rientro che sa di riscatto, misura e volontà di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
