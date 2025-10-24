Hojlund salta Napoli-Inter Sky

Hojlund sì, Hojlund no. Questo il dilemma degli ultimi giorni. Il Napoli e soprattutto speravano di recuperare l’attaccante danese per la sfida di sabato contro l’Inter. Nell’allenamento di questa mattina per lui ancora differenziato, c ome aveva detto Massimo Ugolini a Sky Sport, spiegando che c’era ancora l’incognita sul suo recupero. Arriva però la triste conferma. Il Napoli dovrà fare a meno di Hojlund contro l’Inter, l’attaccante danese non sarà a disposizione contro i nerazzurri. Ad annunciarlo è Sky Sport, con la seguente ultim’ora: “Hojlund non disponibile per la partita contro l’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hojlund salta Napoli-Inter (Sky)

