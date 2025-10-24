Hojlund non è detto che recuperi per l’Inter Conte pensa al falso nueve | De Bruyne o Neres Repubblica
Ci sono ancora dubbi su chi sarà il centravanti del Napoli domani alle 18 contro l’Inter (si gioca al Maradona). Hojlund non ha ancora recuperato e non è detto che lo faccia. L’alternativa naturale sarebbe Lucca ma Conte sta pensando anche a qualche variante come il falso nueve. Scrive Repubblica con Pasquale Tina: Non ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la formazione, ma tutto ruota attorno alle condizioni di Rasmus Hojlund. Il cauto ottimismo di mercoledì si è trasformato in cautela. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Panchina lunga e Hojlund, la formula del primato Napoli. Il danese: 'ero stanco ma Conte mi ha detto: mettici la testa' #ANSA - X Vai su X
L'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC parlando del suo impatto in azzurro ? Il danese si è detto felicissimo di essere al Napoli e di poter giocare con un campione come Kevin De Bruyne Ha ringraziato - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Genoa 2-1, Hojlund e Anguissa: «Vittoria importantissima» - Genoa, match valido per la sesta giornata di Serie A e deciso dalle reti di Rasmus Hojlund e Frank Anguissa. Si legge su ilmattino.it
Napoli e Hojlund, intervista a Ciccio Graziani: «Può diventare il nuovo Haaland» - fondamentali nel corso della competizione in cui il Napoli vuole essere ... Riporta ilmattino.it
Hojlund fa impazzire Napoli. E pensare che senza l'infortunio di Lukaku non sarebbe arrivato... - Non è solo la serata del riscatto di Kevin De Bruyne, ma anche quella di Rasmus Hojlund. Scrive tuttomercatoweb.com