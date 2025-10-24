Hojlund non è detto che recuperi per l’Inter Conte pensa al falso nueve | De Bruyne o Neres Repubblica

Ilnapolista.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono ancora dubbi su chi sarà il centravanti del Napoli domani alle 18 contro l’Inter (si gioca al Maradona). Hojlund non ha ancora recuperato e non è detto che lo faccia. L’alternativa naturale sarebbe Lucca ma Conte sta pensando anche a qualche variante come il falso nueve. Scrive Repubblica con Pasquale Tina: Non ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la formazione, ma tutto ruota attorno alle condizioni di Rasmus Hojlund. Il cauto ottimismo di mercoledì si è trasformato in cautela. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

hojlund non 232 detto che recuperi per l8217inter conte pensa al falso nueve de bruyne o neres repubblica

© Ilnapolista.it - Hojlund, non è detto che recuperi per l’Inter. Conte pensa al falso nueve: De Bruyne o Neres (Repubblica)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli-Genoa 2-1, Hojlund e Anguissa: «Vittoria importantissima» - Genoa, match valido per la sesta giornata di Serie A e deciso dalle reti di Rasmus Hojlund e Frank Anguissa. Si legge su ilmattino.it

Napoli e Hojlund, intervista a Ciccio Graziani: «Può diventare il nuovo Haaland» - fondamentali nel corso della competizione in cui il Napoli vuole essere ... Riporta ilmattino.it

Hojlund fa impazzire Napoli. E pensare che senza l'infortunio di Lukaku non sarebbe arrivato... - Non &#232; solo la serata del riscatto di Kevin De Bruyne, ma anche quella di Rasmus Hojlund. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Hojlund 232 Detto Recuperi