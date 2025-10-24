Ci sono ancora dubbi su chi sarà il centravanti del Napoli domani alle 18 contro l’Inter (si gioca al Maradona). Hojlund non ha ancora recuperato e non è detto che lo faccia. L’alternativa naturale sarebbe Lucca ma Conte sta pensando anche a qualche variante come il falso nueve. Scrive Repubblica con Pasquale Tina: Non ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la formazione, ma tutto ruota attorno alle condizioni di Rasmus Hojlund. Il cauto ottimismo di mercoledì si è trasformato in cautela. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund, non è detto che recuperi per l’Inter. Conte pensa al falso nueve: De Bruyne o Neres (Repubblica)