Hojlund Napoli l’attaccante ci sarà nella sfida contro l’Inter? Ecco la decisione sull’ex Red Devils | le ultimissime notizie

Højlund Napoli, niente Inter per l’ex Red Devils: Conte perde il suo bomber titolare e adesso studia le possibili contromosse Il Napoli dovrà fare a meno di Rasmus Højlund nella sfida di domani contro l’Inter. L’attaccante danese non ha ancora recuperato dall’affaticamento muscolare che lo tiene fermo ormai da tre partite consecutive. Dopo il forfait . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Hojlund Napoli, l’attaccante ci sarà nella sfida contro l’Inter? Ecco la decisione sull’ex Red Devils: le ultimissime notizie

