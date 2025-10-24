Hojlund Inter nessun rimpianto per l’ex obiettivo di mercato | il retroscena che poteva cambiare tutto

Inter News 24 Hojlund Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante danese del Napoli che è stato nel mirino dei nerazzurri nello scorso calciomercato. Altro che Hojlund, oggi l’ Inter si gode la crescita di Bonny e Pio Esposito, due giovani attaccanti che stanno dimostrando il loro valore in prima squadra. Come sottolineato da Tuttosport, sebbene Hojlund resti un attaccante di grande livello, l’Inter non ha rimpianti per non averlo acquisito. La scelta fatta in estate di puntare su Bonny e Esposito sta dando i suoi frutti, e sarebbe stata rischiosa l’idea di ingaggiare il danese, che avrebbe potuto limitare lo spazio per i giovani talenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

