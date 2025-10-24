Hojlund ha recuperato contro l’Inter ci sarà Sky
Massimo Ugolini ha dichiarato a Sky Sport: « Hojlund tornerà domani contro l’Inter. Hojlund fa la differenza in zona gol. Le sue statistiche danno la misura del suo valore. Ha spostato gli equilibri e ovviamente ha arricchito la classifica del Napoli. Conte sta cercando di migliorarlo, stesso discorso vale per Lucca che ha lo stesso minutaggio di Hojlund con un rendimento però differente. Hojlund e McTominay, unica nota lieta, saranno titolari domani contro l’Inter. Ora aspettiamo l’allenamento per capire le scelte di Conte sul resto della formazione. Ritiro? Questa sera non dovrebbe esserci, almeno fino a prova contraria ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Verso #PsvNapoli: #McTominay recuperato, #Lucca al posto di #Hojlund #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Rasmus Hojlund ancora out, resta in forte dubbio per Napoli-Inter di domani ? Antonio Conte, secondo il Corriere dello Sport, senza il danese potrebbe optare sul falso nove con Lucca in panchina Tre i candidati: De Bruyne (già provato durante la prepara - facebook.com Vai su Facebook
Formazione Napoli, Sky annuncia: "Hojlund recupera! Con l'Inter ci sarà" - Il giornalista Massimo Ugolini in collegamento da Castel Volturno ha aggiornato la situazione relativa alle ... Segnala tuttonapoli.net
Hojlund, non è detto che recuperi per l’Inter. Conte pensa al falso nueve: De Bruyne o Neres (Repubblica) - Falso nueve per non dare riferimenti alla difesa interista. Scrive ilnapolista.it
Napoli: recuperato Hojlund per la partita con l'Inter - 2 ad Eindhoven, ritrova uno dei giocatori più in forma di questo inizio campionato. Secondo sport.sky.it