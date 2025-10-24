Massimo Ugolini ha dichiarato a Sky Sport: « Hojlund tornerà domani contro l’Inter. Hojlund fa la differenza in zona gol. Le sue statistiche danno la misura del suo valore. Ha spostato gli equilibri e ovviamente ha arricchito la classifica del Napoli. Conte sta cercando di migliorarlo, stesso discorso vale per Lucca che ha lo stesso minutaggio di Hojlund con un rendimento però differente. Hojlund e McTominay, unica nota lieta, saranno titolari domani contro l’Inter. Ora aspettiamo l’allenamento per capire le scelte di Conte sul resto della formazione. Ritiro? Questa sera non dovrebbe esserci, almeno fino a prova contraria ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund ha recuperato, contro l’Inter ci sarà (Sky)