Hojlund ha recuperato contro l’Inter ci sarà Sky

Ilnapolista.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Ugolini ha dichiarato a Sky Sport: « Hojlund tornerà domani contro l’Inter. Hojlund fa la differenza in zona gol. Le sue statistiche danno la misura del suo valore. Ha spostato gli equilibri e ovviamente ha arricchito la classifica del Napoli. Conte sta cercando di migliorarlo, stesso discorso vale per Lucca che ha lo stesso minutaggio di Hojlund con un rendimento però differente. Hojlund e McTominay, unica nota lieta, saranno titolari domani contro l’Inter. Ora aspettiamo l’allenamento per capire le scelte di Conte sul resto della formazione. Ritiro? Questa sera non dovrebbe esserci, almeno fino a prova contraria ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

