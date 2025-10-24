Hoffenheim–Heidenheim | preview probabili formazioni e pronostico

Calcio d'inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 15:30 Stadio: PreZero Arena (Sinsheim) – Bundesliga, 8ª giornata Hoffenheim a caccia di continuità per agganciare la zona Europa, Heidenheim alla ricerca di punti pesanti salvezza. Match spigoloso: qualità e possesso dei padroni di casa contro compattezza e ripartenze degli ospiti. Stato di forma. Hoffenheim: rendimento a strappi, ma segnali di crescita nell'ultima uscita. Tabù casalingo da sfatare: serve lucidità nei 20 metri finali e gestione delle transizioni difensive.. Heidenheim: dopo un inizio in salita, primi segnali di reazione. Pericoloso quando può correre sugli esterni e capitalizzare le palle inattive.

