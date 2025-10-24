Hoffenheim-FC Heidenheim sabato 25 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Ottavo turno di Bundesliga che vede nel suo consueto programma del sabato la sfida tra l’Hoffenheim di Ilzer e l’FC Heidenheim di Schimdt. I biancoblu si sono ritrovati dopo la sosta grazie al netto 3 a 0 con cui hanno espugnato il campo del St. Pauli, 10 punto e terza vittoria in trasferta su 10 punti totali in classifica. Kramaric e compagni continuano a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
