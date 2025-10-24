Hockey ghiaccio | Valpusteria vince e vola al comando in ICE League benissimo Bolzano

Non possono che sorridere le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio le quali, questo venerdì, hanno ottenuto due preziosissime vittorie che gli hanno concesso di volare al vertice della classifica. Nello specifico, almeno per un paio di sere, Pusteria guarderà tutti dall’alto, forte della prima posizione in solitaria maturata grazie al successo ottenuto all’overtime ai danni del Villach. Un match pirotecnico quello dei lupi, conclusosi con un il risultato di 4-3 e partito soprattutto da una situazione sfavorevole. Sì perché dopo un primo periodo terminato a reti bianche, gli ospiti passano in vantaggio al 4:20 del secondo tempo con Hutchison, salvo poi essere raggiunti da Di Tomaso (15:05) che, in una situazione di power-play, timbra il pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Valpusteria vince e vola al comando in ICE League, benissimo Bolzano

