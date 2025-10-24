Ho una domanda per Elly Schlein Gramellini sbaglia e Garlasco | quindi oggi

- Io vorrei tanto chiedere a Elly Schlein questa cosina, semplice semplice: ma cosa la spinge a fare una campagna così tanto veemente contro il taglio alle sovvenzioni al cinema italiano? Cioè: giusto o meno che sia, ma chi se ne frega? O meglio: cosa pensa che importi alla stragrande maggioranza degli italiani, quanti voti pensa che la strenua difesa dei privilegiati in red carpet possa portare? È un po' come quando Schlein decise di sposare le battaglie dei rider (a proposito: novità?) che portano il cibo in giro agli italiani per qualche spiccio. A chi ha appassionato, quel motto elettorale? A nessuno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ho una domanda per Elly Schlein, Gramellini sbaglia e Garlasco: quindi, oggi...

Leggi anche questi approfondimenti

ELLY SCHLEIN: “HO UNA DOMANDA PER GIORGIA MELONI. Tra i complimenti sul suo aspetto e la promozione del suo libro, ha detto a Trump di non mettere il 107% di dazi sulla pasta italiana e di levare questi dazi che stanno cercando e rischiando di far s - facebook.com Vai su Facebook

Ho una domanda per Elly Schlein, Gramellini sbaglia e Garlasco: quindi, oggi... - Sono dell'idea che i processi per i delitti, anche quelli gravissimi, dopo un certo periodo dovrebbero essere riaperti solo e soltanto di fronte a enormi, inequivocabili, novità. Lo riporta msn.com

Meloni contro l'ipocrisia sulle minacce ai giornalisti. E attacca Schlein: “Fango che paga l'Italia” - Sono giorni ormai che il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico gridano alla libertà di stampa a rischio in Italia e puntano il dito ... Da iltempo.it

Elly Schlein spiazza tutti in tv: la domanda provocatoria sulla Meloni - Ospite su La7 alla trasmissione 'DiMartedì', Elly Schlein ha parlato del recente successo elettorale in Toscana e ha punzecchiato la Meloni. Riporta newsmondo.it