Kim Kardashian, 45 anni, ha annunciato di aver scoperto di avere un aneurisma cerebrale. La notizia è emersa giovedì, nel teaser della settima stagione del reality show “The Kardashians”, che mostra la star mentre si sottopone a una risonanza magnetica cerebrale. Nelle immagini diffuse da Hulu, Kim Kardashian appare visibilmente scossa mentre comunica l’esito dell’esame alla sua famiglia. “C’è tipo un piccolo aneurisma “, si sente dire nel video. La reazione della sorella Kourtney Kardashian Barker è di puro shock: “Whoa!”. Quando i familiari le chiedono spiegazioni, Kim aggiunge con amarezza: “I medici hanno detto che è solo stress”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho un aneurisma cerebrale”:Kim Kardashian in lacrime, la foto durante la risonanza magnetica