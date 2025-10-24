Ho un aneurisma cerebrale | Kim Kardashian in lacrime la foto durante la risonanza magnetica
Kim Kardashian, 45 anni, ha annunciato di aver scoperto di avere un aneurisma cerebrale. La notizia è emersa giovedì, nel teaser della settima stagione del reality show “The Kardashians”, che mostra la star mentre si sottopone a una risonanza magnetica cerebrale. Nelle immagini diffuse da Hulu, Kim Kardashian appare visibilmente scossa mentre comunica l’esito dell’esame alla sua famiglia. “C’è tipo un piccolo aneurisma “, si sente dire nel video. La reazione della sorella Kourtney Kardashian Barker è di puro shock: “Whoa!”. Quando i familiari le chiedono spiegazioni, Kim aggiunge con amarezza: “I medici hanno detto che è solo stress”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
La star dei reality e imprenditrice Kim Kardashian, 45 anni, ha rivelato di avere un aneurisma cerebrale. La notizia è emersa in un teaser del primo episodio della settima stagione del suo reality show, “The Kardashians”. Giorni drammatici per la showgirl condi - facebook.com Vai su Facebook
Kim Kardashian: «Ho un aneurisma cerebrale, colpa dello stress causato dal divorzio da Kanye West» - Nell'anteprima della settima stagione di The Kardashians l'imprenditrice spiega come la separazione dal rapper, padre dei suoi quattro figli, abbia secondo lei influito sulla sua salute ... Come scrive vanityfair.it
Kim Kardashian: “Ho un aneurisma cerebrale, colpa del divorzio” - Nel reality “The Kardashians”, Kim Kardashian racconta la scoperta di un aneurisma cerebrale dovuto, secondo lei, allo stress del divorzio con Kanye West, padre dei suoi figli. Riporta 105.net
Kim Kardashian: «Ho un aneurisma cerebrale. Colpa dello stress per il divorzio e gli attriti con Kanye West» - Kim Kardashian, 45 anni, ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di un aneurisma cerebrale. Riporta msn.com