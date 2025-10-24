Ho eliminato l’86% delle microplastiche dal mio sperma | parla il biohacker Bryan Johnson che vuole interrompere l’invecchiamento dei suoi organi

L’imprenditore e biohacker statunitense Bryan Johnson ha annunciato di aver ridotto in modo significativo la quantità di microplastiche presenti nel proprio liquido seminale, grazie a un protocollo di disintossicazione basato sull’uso quotidiano della sauna. In un post pubblicato su X, Johnson ha dichiarato: “ La terapia che riteniamo più efficace è la sauna, perché ha eliminato gran parte delle tossine ambientali nel mio corpo, incluse quelle associate ai materiali plastici”. Secondo i dati diffusi, la concentrazione di microplastiche nel suo sperma sarebbe passata da 165 particelle per millilitro nel novembre 2024 a 20 particelle per millilitro nel luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

