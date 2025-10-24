Ho comprato una pasta al forno vicino a casa e dentro c’erano dei vetri Ne ho ingoiato uno e ora sono in ospedale vivo momenti paura | il racconto della giornalista Barbara Castellani
“Sono in ospedale perché io e mia figlia abbiamo mangiato una pasta al forno, comprata vicino a casa, ripiena di vetri!”. Con questo messaggio pubblicato sui social, Barbara Castellani, giornalista e pr, ha denunciato l’incidente che l’ha portata al ricovero all’ ospedale Grassi di Ostia, dopo aver ingerito un frammento di vetro contenuto nel cibo acquistato in una rosticceria del quartiere Infernetto, a Roma. La donna ha raccontato di aver comprato due porzioni di pasta al forno in un locale vicino alla propria abitazione. “Ho già effettuato due TAC e il vetro si trova nel mio intestino — ha spiegato Castellani — e prego, spaventata, di non essere operata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pasta e broccoli patrimonio dell’umanità se poi ci aggiungi la mollica tostata, te ne vai direttamente in paradiso l’ho preparata con un broccolo fresco comprato al mercatino rionale a Km 0, meglio di così - Il mio libro “Antipasti con la pasta sfoglia” è su - facebook.com Vai su Facebook
Ha comprato delle lasagne in rosticceria, la giornalista Barbara Castellani finisce in ospedale: “C’erano dei vetri” - La conduttrice Barbara Castellani ha denunciato un grave incidente avvenuto dopo aver consumato una pasta al forno acquistata in una rosticceria vicino alla sua abitazione. Secondo controcopertina.com