“Sono in ospedale perché io e mia figlia abbiamo mangiato una pasta al forno, comprata vicino a casa, ripiena di vetri!”. Con questo messaggio pubblicato sui social, Barbara Castellani, giornalista e pr, ha denunciato l’incidente che l’ha portata al ricovero all’ ospedale Grassi di Ostia, dopo aver ingerito un frammento di vetro contenuto nel cibo acquistato in una rosticceria del quartiere Infernetto, a Roma. La donna ha raccontato di aver comprato due porzioni di pasta al forno in un locale vicino alla propria abitazione. “Ho già effettuato due TAC e il vetro si trova nel mio intestino — ha spiegato Castellani — e prego, spaventata, di non essere operata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ho comprato una pasta al forno vicino a casa e dentro c'erano dei vetri. Ne ho ingoiato uno e ora sono in ospedale, vivo momenti paura": il racconto della giornalista Barbara Castellani