Ho comprato una pasta al forno vicino a casa e dentro c’erano dei vetri Ne ho ingoiato uno e ora sono in ospedale vivo momenti paura | il racconto della giornalista Barbara Castellani

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in ospedale perché io e mia figlia abbiamo mangiato una pasta al forno, comprata vicino a casa, ripiena di vetri!”. Con questo messaggio pubblicato sui social, Barbara Castellani, giornalista e pr, ha denunciato l’incidente che l’ha portata al ricovero all’ ospedale Grassi di Ostia, dopo aver ingerito un frammento di vetro contenuto nel cibo acquistato in una rosticceria del quartiere Infernetto, a Roma. La donna ha raccontato di aver comprato due porzioni di pasta al forno in un locale vicino alla propria abitazione. “Ho già effettuato due TAC e il vetro si trova nel mio intestino — ha spiegato Castellani — e prego, spaventata, di non essere operata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ho comprato una pasta al forno vicino a casa e dentro c8217erano dei vetri ne ho ingoiato uno e ora sono in ospedale vivo momenti paura il racconto della giornalista barbara castellani

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho comprato una pasta al forno vicino a casa e dentro c’erano dei vetri. Ne ho ingoiato uno e ora sono in ospedale, vivo momenti paura”: il racconto della giornalista Barbara Castellani

Altri contenuti sullo stesso argomento

ho comprato pasta fornoHa comprato delle lasagne in rosticceria, la giornalista Barbara Castellani finisce in ospedale: “C’erano dei vetri” - La conduttrice Barbara Castellani ha denunciato un grave incidente avvenuto dopo aver consumato una pasta al forno acquistata in una rosticceria vicino alla sua abitazione. Secondo controcopertina.com

Cerca Video su questo argomento: Ho Comprato Pasta Forno