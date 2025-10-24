Harry Potter la nuova Hermione Granger vuole conquistare i fan | Abbiamo appena iniziato ed è magnifico

Per la prima volta da quando è stato annunciato il suo arrivo nel cast nei panni del personaggio co-protagonista della saga, Arabella Stanton ha concesso un'intervista ai giornalisti per parlare della sua nuova avventura Come noto, le riprese della nuova serie su Harry Potter sono attualmente in corso, ma per la prima volta da quando è stato annunciato il cast dei giovani tre protagonisti uno di loro ha concesso un'intervista alla stampa. Stiamo parlando di Arabella Stanton, la nuova interprete di Hermione Granger. In un'intervista rilasciata all'Associated Press, all'attrice, che interpreterà Granger non solo nella serie HBO ma anche nella versione Audible, è stato chiesto del suo personaggio nel prossimo adattamento live-action. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter, la nuova Hermione Granger vuole conquistare i fan: “Abbiamo appena iniziato ed è magnifico"

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Quadball è uno sport relativamente recente, ispirato al Quidditch di Harry Potter, che si distingue per le squadre miste e per il forte valore attribuito all’inclusività. Fino al 2022 si chiamava proprio Quidditch, ma ha cambiato nome sia per motivi legali sia per u - facebook.com Vai su Facebook

Harry Potter, Arabella Stanton è decisamente Hermione: 'Mi piace leggere, amo i libri' - La star di Harry Potter Arabella Stanton ha già confermato di essere molto simile alla sua Hermione Granger almeno in un aspetto ... Scrive serial.everyeye.it

Harry Potter, svelato chi interpreterà Harry, Hermione e Ron nella nuova serie - HBO ha rivelato che Dominic McLaughlin vestirà i panni del protagonista, mentre Arabella Stanton e Alastair Stout saranno rispettivamente Hermione Granger e Ron Weasley. Segnala lettera43.it

Arabella Stanton, chi è la "nuova" Hermione Granger: età, i ruoli nei musical, le differenze da Emma Watson e l'accoglienza del pubblico - La volontà del casting era quella di puntare nuovamente su tre attori emergenti, che il pubblico globale possa iniziare ad amare ... Da leggo.it