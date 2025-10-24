Harry Potter come modello di scuola inclusiva evento di lettura promosso dalla Caritas di Catania

Un progetto di invito alla lettura per valorizzare modelli inclusivi, arricchire le relazioni, promuovere un accesso democratico alla cultura e lanciare piccoli semi di speranza che nascono dalla bellezza delle storie. Di questo e molto altro si è discusso ieri, all'Auditorium Santi Giorgio e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

