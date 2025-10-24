Harry e Meghan Markle… William svolta in arrivo dopo l’addio del principe Andrea

Le mura di Buckingham Palace tremano ancora una volta per le parole del principe William, pronunciate nel corso di un’intervista che sta facendo il giro del mondo. L’erede al trono, protagonista di un episodio del programma “The Reluctant Traveler” su Apple TV+ condotto da Eugene Levy, ha parlato di un «cambiamento definitivo e necessario». Un’espressione breve ma carica di significato, che ha subito scatenato le interpretazioni degli esperti reali e dei media britannici, convinti che dietro a quella frase si nasconda una precisa intenzione: la possibile revoca dei titoli di duca e duchessa di Sussex a Harry e Meghan Markle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Centinaia di scienziati e celebrità, tra cui il principe #Harry e la moglie #Meghan, chiedono di vietare lo sviluppo di un'#IntelligenzaArtificiale in grado di superare le capacità umane - facebook.com Vai su Facebook

Harry e Meghan Markle premiati a New York per la Giornata della Salute Mentale. Le foto - X Vai su X

«William toglierà i titoli a Harry e Meghan»: dopo l’addio del principe Andrea, la decisione è quasi presa - Un’intervista rilasciata dal principe William nel programma The Reluctant Traveler su Apple TV+ sta scuotendo Buckingham Palace. Secondo msn.com

Il principe William è finalmente disposto a incontrare Harry, ma a questa condizione - Il principe William avrebbe accettato di rivedere il fratello, ma teme fughe di notizie e chiede un incontro privato, senza Meghan Markle ... grazia.it scrive

William, la strategia per quando sarà re: pronta la sospensione dei titoli reali da Harry e Meghan ai suoi stessi figli - Il principe William ha in programma di portare una serie di cambiamenti una volta diventato re. Si legge su msn.com