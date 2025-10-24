Domani sera alle 20,30 all’Opiquad Arena di Monza la Sella Cento affronterà Blu Basket Bergamo per la settima giornata di campionato. La squadra del presidente Mascio non gioca tutte le partite casalinghe alla ChorusLife Arena di Bergamo, questo è il motivo per cui domani si gioca nella città brianzola. La squadra di coach Zanchi fa parte del gruppone a quota 6 punti in classifica ed ha il medesimo record dei biancorossi, 3 vinte e 3 perse. Bergamo ha una rotazione sostanzialmente a 8 giocatori, quindi leggermente più corta rispetto a quasi tutte le altre squadre di A2, Nobili e Piccirilli (nono e decimo uomo) giocano in totale solamente 8 minuti di media. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Harrison e Davis, sfida tra bomber. Sono gli assi di Bergamo e Cento