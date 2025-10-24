Hanno scelto lei Emanuele Filiberto svolta per la figlia Vittoria | com’è e cosa fa oggi

Hanno scelto lei”. È la notizia che in queste ore sta facendo il giro dei media e riguarda la figlia del principe Emanuele Filiberto di Savoia. Giovanissima ma già protagonista di un importante progetto professionale, la decisione segna una svolta nella sua carriera e conferma il suo crescente ruolo pubblico all’interno della famiglia. Vittoria di Savoia, 21 anni, è la primogenita di Emanuele Filiberto e dell’attrice francese Clotilde Courau. Vittoria vive nel Regno Unito, dove studia Storia dell’arte e Scienze politiche. Appassionata di moda e arte contemporanea, è molto attiva sui social: il suo profilo Instagram, seguito da oltre 100mila persone, racconta eventi, collaborazioni e campagne pubblicitarie che la vedono protagonista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

