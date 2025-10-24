Hanno prenotato una sala privata per 16 persone e non si sono presentati cosa dovrei fare? Da ora in poi dovrei chiedere una caparra? | la rabbia del ristoratore virale su TikTok

Non è il primo caso di un ristoratore che sceglie i social per sfogarsi. Il motivo, anche questo purtroppo frequente, clienti che prenotano un tavolo per poi non presentarsi. “È una mancanza di rispetto per chi lavora in questo settore. Ci hanno lasciato a bocca asciutta nel momento più importante del servizio. E non è la prima volta che succede”. Cosa è successo si vede in un video pubblicato sull’account TikTok @cocineandoando, video che tra l’altro è diventato virale. Un tavolo per 16 prenotato in una saletta privata, con un menù specifico e una degustazione di vini, il tutto visionato dai clienti stessi nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

