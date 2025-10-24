Hanno accoltellato Don Nunzio Shock in chiesa prete aggredito all’improvviso
Un uomo di 26 anni, identificato con le iniziali F. A., è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver colpito con un coltello don Nunzio Samà, il parroco. L'evento, che si è verificato nella giornata di ieri, ha generato forte apprensione e incredulità tra i cittadini e i fedeli. Grave aggressione in chiesa a Gela: prete accoltellato, scatta l'arresto. La comunità di Gela, in provincia di Caltanissetta, è stata sconvolta da un episodio di violenza avvenuto nella Chiesa Beata Vergine del Carmelo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe presentato in chiesa con la richiesta di confessarsi.
