Hanno accoltellato don Nunzio Choc in chiesa prete aggredito | scatta un arresto

Caffeinamagazine.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Gela, in provincia di Caltanissetta. Un giovane di ventisei anni, identificato con le iniziali F. A., è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver aggredito don Nunzio Samà, parroco della Chiesa Beata Vergine del Carmelo. L’attacco, avvenuto nella giornata di ieri, ha destato forte sconcerto tra i fedeli e nella cittadinanza, rimasta incredula di fronte a un gesto tanto improvviso quanto inspiegabile. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane sarebbe entrato in chiesa apparentemente per confessarsi, ma una volta nell’ufficio del sacerdote avrebbe estratto un coltello colpendo don Samà all’addome. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

