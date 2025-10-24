Hamilton | La Ferrari ha iniziato ad ascoltarmi Leclerc | Non possiamo giocarcela con McLaren e Red Bull

Vigilia di weekend al circuito “Hermanos Rodriguez” di Città del Messico, dove nei prossimi giorni si disputerà la 20esima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1. Un appuntamento a cui la Ferrari arriva reduce dai segnali incoraggianti mostrati ad Austin, nel Gp degli Stati Uniti, e determinata a dare l’assalto alla seconda posizione della classifica costruttori occupata dalla Mercedes. In tutto ciò, in casa Maranello si ha anche lo sguardo già rivolto al futuro. Di seguito le parole dei piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Hamilton: «Stiamo andando nella direzione giusta, Roma non è stata costruita in un giorno ci vuole tempo per costruire». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hamilton: «La Ferrari ha iniziato ad ascoltarmi». Leclerc: «Non possiamo giocarcela con McLaren e Red Bull»

Leggi anche questi approfondimenti

Croft ha parlato della situazione di Hamilton e della Ferrari, sottolineando come l'inglese stia perdendo la pazienza in questo 2025 difficile. - facebook.com Vai su Facebook

#F1, #Ferrari: “Antonio Fuoco sostituirà Hamilton nelle prime libere in Messico” Dopo 16 anni, un pilota italiano torna a guidare la “Rossa” in un weekend di Gran Premio - X Vai su X

Hamilton: «La Ferrari ha iniziato ad ascoltarmi». Leclerc: «Non possiamo giocarcela con McLaren e Red Bull» - Le parole dei piloti della Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, alla vigilia del Gran Premio del Messico. Secondo ilnapolista.it

Hamilton sostituito in Ferrari, arriva l’annuncio: è la prima volta che accade dopo 16 anni - La Ferrari tornerà a dare l’opportunità di guidare un’auto di F1 a un italiano, a Città del Messico, in sostituzione di Lewis Hamilton. Si legge su allaguida.it

Ferrari, Hamilton vuole un finale di stagione diverso - Lewis Hamilton cerca costanza, un podio e il 2° posto Costruttori per dare un senso alla sua complicata stagione in Ferrari ... f1world.it scrive