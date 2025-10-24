Roma, 24 ottobre 2025 – Un funzionario israeliano avrebbe affermato che Hamas non conosce la posizione di cinque dei 13 ostaggi deceduti ancora a Gaza. Lo scrive il Times of Israel. Il gruppo terroristico, secondo il funzionario, sta “giocando e prendendo tempo per estendere il cessate il fuoco senza raggiungere la seconda fase che richiede il disarmo”. Ieri funzionari della Difesa israeliani avrebbero riferito al vicepresidente statunitense Vance che Hamas può restituire i corpi di almeno 10 dei 13 ostaggi deceduti. Civil Defense members, in cooperation with the Palestinian Shahebar family, carry body bags containing the remains of members of the Shahebar family who were buried in temporary graves, as they are brought for burial to the Sheikh Shaaban Cemetery, in Gaza City on October 24, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Hamas non sa dove soni i corpi di 5 ostaggi”. Un funzionario israeliano: “Stanno prendendo tempo”