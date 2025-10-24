Halloween nel campo di zucche Shirin

Dopo lo spettacolo primaverile con i tulipani e quello estivo con i girasoli, è tornato a colorarsi di arancione il campo di zucche Shirin a Ornago, il luogo ideale dove festeggiare Halloween. Qui si potrà infatti girovagare per il campo a caccia della zucca perfetta da decorare e non mancheranno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it