Halloween in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme | spettacoli magia e divertimento
Venerdì 31 ottobre 2025, dalle 15 alle 23, Piazza 1° Maggio si trasforma nella "Piazza dell'Incanto di Halloween", con un ricco programma di spettacoli, animazione e intrattenimento per tutte le età.Il primo spettacolo "Abracadabra Addams", magia e illusioni che vedrà protagonisti i personaggi di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
31 OTTOBRE – HALLOWEEN IN PIAZZA! La festa più spaventosa dell’anno… ma anche una delle più amate dai bambini! Vi aspettiamo giovedì 31 ottobre in Piazza Don Diana, Aversa dalle 17:00 alle 20:30, per un pomeriggio di divertimento mos - facebook.com Vai su Facebook
Sì al luna park in centro per Halloween, ma senza montagne russe - Gli operatori dello spettacolo viaggiante hanno presentato una nuova proposta al Comune per avere le giostre piazza Primo Maggio. Scrive udinetoday.it
Napoli, torna Chocoland in piazza Municipio con l'edizione speciale Halloween - Espositori, show cooking, spettacoli, laboratori ed intrattenimento per i più ... Lo riporta ilmattino.it