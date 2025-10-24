Halloween in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme | spettacoli magia e divertimento

Padovaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre 2025, dalle 15 alle 23, PiazzaMaggio si trasforma nella "Piazza dell'Incanto di Halloween", con un ricco programma di spettacoli, animazione e intrattenimento per tutte le età.Il primo spettacolo "Abracadabra Addams", magia e illusioni che vedrà protagonisti i personaggi di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

