Halloween gli eventi Divertimento e mistero Pronti al ’brivido’?

di Federica Pacella Maschere, zucche e ragnatele: tutti ’pazzi’ per Halloween. Da festa importata a tradizione ormai consolidata, per la notte del 31 ottobre tanti lombardi addobbano le case in attesa che bimbi e adolescenti bussino alla porta al suon di ‘dolcetto o scherzetto’. Accanto a questo rituale che esorcizza le paure attraverso decorazioni e travestimenti, sono tantissimi anche gli appuntamenti che animano città, musei, castelli, parchi divertimento. Guardiamo dunque alcune tra le tantissime iniziative organizzate in Lombardia. A Milano, al Museo nazionale ‘Leonardo Da Vinci’ l’1 e 2 novembre ci si potrà divertire tra pozioni spaventose e zucche da affresco; a Brescia, il Museo di Santa Giulia si trasforma per il ‘Día de los Muertos’, dal 26 ottobre al 2 novembre, con laboratori e una spaventosa escape room ispirata alla tradizione messicana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

