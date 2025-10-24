Halloween gli eventi Divertimento e mistero Pronti al ’brivido’?
di Federica Pacella Maschere, zucche e ragnatele: tutti ’pazzi’ per Halloween. Da festa importata a tradizione ormai consolidata, per la notte del 31 ottobre tanti lombardi addobbano le case in attesa che bimbi e adolescenti bussino alla porta al suon di ‘dolcetto o scherzetto’. Accanto a questo rituale che esorcizza le paure attraverso decorazioni e travestimenti, sono tantissimi anche gli appuntamenti che animano città, musei, castelli, parchi divertimento. Guardiamo dunque alcune tra le tantissime iniziative organizzate in Lombardia. A Milano, al Museo nazionale ‘Leonardo Da Vinci’ l’1 e 2 novembre ci si potrà divertire tra pozioni spaventose e zucche da affresco; a Brescia, il Museo di Santa Giulia si trasforma per il ‘Día de los Muertos’, dal 26 ottobre al 2 novembre, con laboratori e una spaventosa escape room ispirata alla tradizione messicana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
"Halloween per Tutti: Magia e Divertimento per Grandi e Piccini! Prenota Ora, Ultimi Posti Disponibili!" Telefono : 0916850527 ? #RodeoDrive #Party #Evento #Festa #Palermo #bambini - facebook.com Vai su Facebook
Halloween da... paura!. Zucche, luci, maschere. Divertimento e mistero - di Lisa Ciardi Zucche, streghe e magie per Halloween, tanti gli eventi in Toscana. Lo riporta msn.com
Halloween, gli eventi. Divertimento e mistero. Pronti al... ’brivido’? - di Federica Pacella Maschere, zucche e ragnatele: tutti ’pazzi’ per Halloween. msn.com scrive
"Halloween e il Castello Stregato", due serate da brivido nel Borgo Fantasma - Con l’arrivo di Halloween, torna con grande successo “Il Castello Stregato di Celleno”, l’evento che ogni anno richiama ... Scrive orvietonews.it