Halloween da paura! Zucche luci maschere Divertimento e mistero
di Lisa Ciardi Zucche, streghe e magie per Halloween, tanti gli eventi in Toscana. Guardiamo alcune tra le tantissime iniziative. Già domani e domenica, all’Ippodromo del Visarno di Firenze torna il Festival delle Streghe, tra spettacoli, conferenze, laboratori per bambini, e mercatini tematici. E tantissimi ospiti. Sempre a Firenze, ma venerdì 31, il Museo Stibbert organizza (ore 19-22) la serata Knights in the Night: un’apertura notturna con allestimento a tema in collaborazione con l’associazione Accidia Cosplay. I bambini che riusciranno a trovare l’uscita dal ’museo infestato’ riceveranno come ricompensa un doblone dal ’tesoro dei fantasmi’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
