Halloween da paura in centro storico | le iniziative in programma per una giornata di puro divertimento

Cesenatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre, dalle ore 16.30 alle 19.30, il centro storico di Cesena sarà teatro di una simpatica ‘invasione’ di piccoli mostri, streghette e supereroi pronti a bussare alle porte dei negozi con il classico ‘Dolcetto o scherzetto?’. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

halloween paura centro storicoHalloween in centro storico: un tour tra misteri, crimini e fantasmi del passato - Venerdì 31 ottobre alle ore 18 in occasione di Halloween, vi portiamo in un itinerario suggestivo tra crimi ... Riporta ilpiacenza.it

halloween paura centro storicoHalloween da... paura!. Zucche, luci, maschere. Divertimento e mistero - di Lisa Ciardi Zucche, streghe e magie per Halloween, tanti gli eventi in Toscana. Scrive msn.com

halloween paura centro storicoZenaHalloween: festa tra le botteghe del centro storico con villaggio a tema, Ghost Tour e dj set - Al calar della sera, la città si immergerà nei misteri della storia con il Ghost Tour, dalle 19. Segnala genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Paura Centro Storico