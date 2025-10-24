Halloween che feste! Concerti fatine giochi Divertimento e mistero

di Amalia Apicella Percorsi horror, scenografie immersive, castelli 'stregati'. L' Emilia-Romagna si prepara a vivere la notte del 31 ottobre con una lunga lista di proposte. Guardiamo dunque alcune tra le tantissime iniziative. Protagonista a teatro, amatissima dai più piccoli, sarà Lucilla, la Fatina del Sole, che con oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube porta nei teatri lo spettacolo 'Halloween con Lucilla'. Due le tappe regionali: il 31 ottobre al Teatro delle Celebrazioni di Bologna e il primo novembre al Politeama di Piacenza. A Grand Tour Italia (Bologna), i più coraggiosi potranno affrontare un percorso da brividi con attori dal vivo, luci inquietanti e scenografie immersive (aperto anche ai bambini dai 4 anni, se accompagnati).

