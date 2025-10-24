Halloween Alfonsine in festa con il concorso in maschera e spettacoli itineranti

Alfonsine si prepara per Halloween con una serie di appuntamenti tra esibizioni, spettacoli, gastronomia, attività per i più piccoli e soprattutto le spaventose maschere di chi scenderà in piazza a divertirsi. Mercoledì 29 ottobre alla biblioteca «Pino Orioli» dalle 16.45 letture e laboratorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

