Halloween al teatro Jolly con la commedia La famiglia Addamo | notte di risate e mistero per tutta la famiglia

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte di Halloween promette di essere tutt’altro che ordinaria al Teatro Jolly di Palermo. Venerdì 31 ottobre 2025, alle 21:30, andrà in scena “La Famiglia Addamo”, spumeggiante commedia firmata ATA Lab Academy, compagnia di allievi palermitana sempre più apprezzata per la sua capacità di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

