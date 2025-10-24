Halloween al Raffo Parco Gondar

Il 31 ottobre 2025 il Raffo Parco Gondar di Gallipoli apre le porte a una delle notti più attese dell’anno con “Halloween vs Día de los Muertos”, un evento che fonde le atmosfere oscure e inquietanti di Halloween con i colori vivaci e la simbologia del Día de los Muertos. Un’esperienza immersiva. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Domenica 25 Agosto 2024 ? ? Raffo Parco Gondar - facebook.com Vai su Facebook

Dal 25 ottobre al 2 novembre Il Parco delle Zucche porta la magia dell’autunno al Raffo Parco Gondar di Gallipoli - Dal 25 ottobre al 2 novembre Il Parco delle Zucche porta la magia dell'autunno al Raffo Parco Gondar di Gallipoli ... Secondo ilikepuglia.it

Parco delle zucche e Oktoberfest pugliese - L’autunno a Gallipoli quest’anno profuma di magia, colori e divertimento grazie alla seconda edizione de “Il Parco delle Zucche – Festa D’Autunno” al Raffo Parco Gondar organizzata da Habituè e Parco ... Si legge su lecceprima.it

Oktoberfest Pugliese: al Raffo Parco Gondar di Gallipoli il grande festival d’autunno tra birra, street food e spettacoli live arricchisce l’offerta del Parco Delle Zucche - Accanto al cibo e alle birre artigianali, due contest speciali arricchiranno il programma: Beer Heroes, la competizione goliardica dedicata ai veri campioni della birra, e Hot Dog Heroes, una sfida ... Da giornaledipuglia.com