Halloween al castello di Galliate
Venerdì 31 ottobre due appuntamenti per un Halloween magico a Galliate. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, i bambini dai 4 ai 12 anni potranno partecipare ai nostri 4 laboratori mostruosi: costruzioni creative, travestimenti, colori, e tante attività “da paura” per giocare e imparare insieme. I. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
