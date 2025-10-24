Halloween ad Acquaworld

Monzatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte di Halloween prende vita al parco acquatico Acquaworld di Concorezzo. Fiumi di schiuma e musica pulsante con dj set creeranno un’atmosfera surreale e coinvolgente, con figure spaventose tra piscine e scivoli. L'appuntamento è per venerdì 31 ottobre con la Horror Night a ritmo di musica e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Concorezzo festeggia Halloween ad Acquaworld con musica, schiuma e brividi - L’evento: La notte di Halloween prende vita ad Acquaworld in un’esperienza fuori dagli schemi, tra paura e divertimento. Secondo 7giorni.info

halloween acquaworldHalloween 2025 nei parchi divertimento: i più belli dove festeggiare - Festeggia Halloween 2025 nei principali parchi divertimento: scopri Gardaland, Leolandia, Mirabilandia, Cinecittà World in versione horror. Lo riporta bimbisaniebelli.it

"Tic Tac...Halloween" all’Acquaworld (Concorezzo) - E in una sorta di catarsi collettiva e trasversale per tutte le età, non poteva che finire sotto i riflettori anche il "Tic Tac... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Acquaworld