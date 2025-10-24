Halloween a Ravenna tra delitti vendette e misteri nella notte dei fantasmi
Quando le ombre calano su Ravenna, la città si trasforma in un labirinto di segreti e sangue. Ti guideremo in un viaggio nel tempo, tra i vicoli e i monumenti illuminati solo dalla luna, dove ancora riecheggiano i sussurri dei grandi delitti che hanno segnato la sua storia. Scopriremo la fine. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
