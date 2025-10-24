Halloween a Ravenna per bambini | imparare divertendosi

Un tour speciale pensato per i più giovani, dove il divertimento si unisce alla storia. Nella magica notte di Halloween partiremo da San Giovanni Evangelista, per scoprire i segreti della Ravenna di Galla Placidia, tra intrighi e colpi di scena. Poi, davanti ai mosaici di Sant’Apollinare Nuovo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

