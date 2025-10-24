Halloween a Firenze | delitti vendette e misteri nella notte dei fantasmi

Nella notte più inquietante dell’anno, quando il confine tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti si fa sottile, vi porteremo a scoprire il volto più oscuro di Firenze. Tra vicoli nascosti e antiche piazze dimenticate, ascolteremo storie di fantasmi, vendette e cospirazioni che hanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it