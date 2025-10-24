Mentre le vetrine si riempiono di zucche luminose, streghe e fantasmi, e i bambini preparano i costumi per la notte più spaventosa dell’anno, anche la politica italiana sembra voler partecipare al clima di Halloween. Stavolta, però, i travestimenti sono simbolici e le maschere servono per colpire l’avversario. Tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia si consuma infatti un duello digitale all’insegna dell’ironia e della polemica, dove l’arma più affilata non è il dolcetto o scherzetto, ma il post social. Leggi anche: “Incoerenza conclamata!”. Schlein a testa bassa contro Meloni: caos in Parlamento Una “Top Ten Horror” firmata Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Halloweeen, esplode la polemica politica. FdI attacca M5S: “Sapete cosa fa veramente paura all’Italia?”