News TV. La discussione sulla guerra in Ucraina continua a dividere opinione pubblica e stampa italiana. Lo dimostra il durissimo confronto andato in onda nello studio di Otto e mezzo su La7, dove Marco Travaglio e Beppe Severgnini si sono affrontati in uno scontro acceso e senza filtri. A moderare — con non poca difficoltà — la conduttrice Lilli Gruber, rimasta per alcuni istanti in silenzio di fronte alla tensione crescente tra i due giornalisti. Il tema del dibattito era l’origine della guerra e il ruolo delle potenze occidentali. Da un lato la tesi dell’aggressione russa come atto unilaterale, dall’altro l’accusa all’Occidente di aver contribuito all’escalation ignorando la via diplomatica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Hai studiato la storia su Topolino?”. Travaglio contro il big del giornalismo: Gruber incredula (VIDEO)