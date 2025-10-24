Hai studiato la storia su Topolino? Travaglio contro il big del giornalismo | Gruber incredula VIDEO
News TV. La discussione sulla guerra in Ucraina continua a dividere opinione pubblica e stampa italiana. Lo dimostra il durissimo confronto andato in onda nello studio di Otto e mezzo su La7, dove Marco Travaglio e Beppe Severgnini si sono affrontati in uno scontro acceso e senza filtri. A moderare — con non poca difficoltà — la conduttrice Lilli Gruber, rimasta per alcuni istanti in silenzio di fronte alla tensione crescente tra i due giornalisti. Il tema del dibattito era l’origine della guerra e il ruolo delle potenze occidentali. Da un lato la tesi dell’aggressione russa come atto unilaterale, dall’altro l’accusa all’Occidente di aver contribuito all’escalation ignorando la via diplomatica. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Italia Mattanza. . Ucraina-Russia, un grande Marco Travaglio a Beppe Severgnini: 'Dove hai studiato storia, su Topolino?' - Scontro a Otto e Mezzo 23 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
