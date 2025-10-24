Hai studiato la storia su Topolino? Travaglio attacca Severgnini

Quando si parla di politica estera, e in particolare della guerra in corso tra la Russia e l’Ucraina, sul ring del dibattito si scontrano spesso due posizioni tanto nette quanto opposte. Una posizione più pragmatica che vuole risolvere la guerra andando incontro alle esigenze di Putin e, dall’altro lato, una visione idealistica che vede l’Europa intervenire per difendere Kiev con i mezzi della democrazia. Un esempio di questo scontro culturale è l’ultimo acceso confronto a Otto e Mezzo, la trasmissione di approfondimento politico condotto da Lilli Gruber, tra Marco Travaglio e Beppe Severgnini sulla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Hai studiato la storia su Topolino?". Travaglio attacca Severgnini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Italia Mattanza. . Ucraina-Russia, un grande Marco Travaglio a Beppe Severgnini: 'Dove hai studiato storia, su Topolino?' - Scontro a Otto e Mezzo 23 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

"Hai studiato la storia su Topolino?". Travaglio attacca Severgnini - Acceso confronto a Otto e Mezzo, la trasmissione di approfondimento politico condotto da Lilli Gruber, tra il direttore del Fatto e il giornalista del Corriere ... Come scrive msn.com

Con Topolino nella 'Casa delle storie' - La sala della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica diventa un'aula dove i bambini ascoltano, disegnano, imparano a inventare fumetti, incantati da Blasco Pisapia che da 25 anni crea per ... Si legge su rainews.it

Topolino torna in dialetto: nuove versioni regionali in edicola dal 2 aprile - Dopo il grande successo del numero 3608, che con la storia Zio Paperone e il PdP 6000 tradotta in catanese, fiorentino, milanese e napoletano ha conquistato fan e collezionisti di tutta l’Italia, ... Da ilmattino.it