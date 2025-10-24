Haaland tra ghiaccio e luce rossa | i segreti del suo recupero

Una casa essenziale, il crepitio della brace, il respiro trattenuto nell'acqua gelida. Lontano dallo stadio, Erling Haaland apre la porta del quotidiano: spesa in fattoria, cucina, massaggi, immersioni fredde e una stanza attraversata da luce rossa. È il ritratto di un lavoro silenzioso, fatto di rituali e di cura. Routine privata e recupero Nel video .

Questa sera ho visto Arsenal-Atletico Madrid e sono convinto che il miglior realizzatore in Europa non sia Haaland, non sia Mbappe ma sia il sign. "Calcio piazzato" dell'Arsenal. Vuoi per le caratteristiche dei giocatori, vuoi per la bravura del collaboratore di Art - facebook.com Vai su Facebook

Haaland si cura con la terapia della "luce rossa": a cosa serve - L'attaccante norvegese del Manchester City, Erling Haaland, ha aperto per la prima volta le porte di casa sua nel suo nuovo canale YouTube mostrando, tra le altre cose, la stanza con la "luce rossa": ... Secondo msn.com

Erling Haaland e luce rossa: l'insolita terapia perché il sole a Manchester non c'è. Come funziona - Nel lanciare il suo canale ufficiale su Youtube l'attaccante del Manchester City e della Norvegia Erling Haaland ha pubblicato un video in cui racconta la sua giornata tipo. Lo riporta msn.com

L'attaccante del Manchester City ha lanciato il suo canale YouTube con un video che documenta le sue attività dentro e fuori dal campo - L'attaccante del Manchester City ha lanciato il suo canale YouTube con un video che documenta le sue attività dentro e fuori dal campo ... Secondo msn.com