Haaland si cura con la terapia della luce rossa | a cosa serve

Quasi 200mila iscritti in nemmeno 24 ore: è boom per il nuovo canale YouTube di Erling Haaland, il bomber del Manchester City desideroso di raccontare alla gente uno spaccato di vita quotidiana che non riguardi soltanto il mondo del pallone. " Un giorno nella vita di un calciatore professionista " e il nome dell'attaccante della Norvegia è il titolo del suo primo video che dura 27 minuti. Le abitudini di Halaand. Lo sciroppo d'acero nel caffè e un barbecue con bistecche enormi: Haaland apre le porte di casa sua, pardon della sua enorme villa immersa nel verde del Cheshire, una contea alle porte di Manchester. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Haaland si cura con la terapia della "luce rossa": a cosa serve

