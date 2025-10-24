Haaland e la terapia a infrarossi medico-fisiatra | Rigenera le cellule e ripara i tessuti

(Adnkronos) – Un giornata nella vita, fuori dal campo, del calciatore del Manchester City Erling Haaland è quella che si vede sul suo canale YouTube (@erling) dove il norvegese ha pubblicato un video che immortala i momenti quotidiani e di relax: dalla spesa in fattoria alla cucina, dal barbecue ai bagni ghiacciati alternati fino alla terapia a infrarossi. L’attaccante del City “sembrerebbe sottoporsi alla ‘Red Light Therapy’ (terapia a luce rossa). Questo è un trattamento non invasivo, chiamato anche fotobiomodulazione, che utilizza specifiche lunghezze d’onda della luce rossa e del vicino infrarosso per tentare di stimolare la funzione cellulare e promuovere la produzione di Atp (adenosina trifosfato), la molecola energetica che aiuta la rigenerazione cellulare e la riparazione dei tessuti. 🔗 Leggi su Seriea24.it

